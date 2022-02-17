Москва, , 09:27 — REGNUM Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении украинских СМИ противоречива. Она больше походит на игру. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное», — отметила дипломат в телеграм-канале.

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«Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии», — констатировала Захарова.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Донецкую область 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить влияние украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса. По его словам, это необходимо чтобы «противодействовать российской пропаганде».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года решением украинского Совета нацбезопасности были введены санкции в отношении телеканала «НАШ».

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Кроме того, на протяжении 2021 года на Украине были закрыты пять телеканалов, которые были в оппозиции к действующей власти. Речь идёт о телеканалах ZIK, NewsOne, 112, «Перший Незалежний» и UkrLive. Как заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, украинская власть сделала это «преступно».

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