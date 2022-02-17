Ростов-на-Дону, , 09:26 — REGNUM Южный окружной военный суд оштрафовал жительницу Ингушетии за оправдание и пропаганду терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 17 февраля.

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Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2018 года женщина, находясь в Карабулаке, с помощью смартфона разместила в соцсети две публикации с текстами, содержащими лингвистические признаки оправдания и пропаганды терроризма.

Суд приговорил злоумышленницу к выплате штрафа в размере 400 тыс. рублей. В течение двух лет ей также запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов.

Приговор в законную силу пока не вступил.