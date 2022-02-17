Калгари, Канада, 17 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Элиас Линдхольм, ещё по шайбе забросили Мэттью Ткачук, Джонни Годро и Эндрю Манджапане.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились форварды Сонни Милано и Исак Лундестрём.

На сегодняшний день «Калгари» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 62 очка. «Анахайм» идёт на девятом месте в Западной конференции с 55 очками.

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