Самара, 17 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Шесть проектов комплексного развития территорий готовятся реализовать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Строительство жилья

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. Его участники обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района г. Самары.

Отмечается, что в области планируют реализовать всего шесть проектов комплексного развития территорий. При этом одна из площадок находится в границах улиц Советской, Ставропольской, Пугачевской, Нагорной в Кировском районе Самары.

«Наша задача сейчас — стартовать по комплексному развитию территории. Причем не просто сделать успешный пилотный проект, понятный, четкий по срокам исполнения, нам важно после этого в самые короткие сроки запустить еще несколько проектов», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства области Виктора Кудряшова.

Сообщается, что компания-застройщик должна выполнить обязательства по расселению жителей из аварийных зданий. На территории 766 квартала площадь аварийного жилья составляет свыше семи тысяч кв. метров (29 домов, из которых 20 домов признаны аварийными).

Отмечается, что проживающим в них людям будет выплачена рыночная стоимость жилья либо предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади.

По информации пресс-службы, уже прошли встречи с жителями старых жилых домов, которые не были признаны аварийными. Таких домов на данном участке девять, по результатам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение.

На этой территории, кроме высотных домов с парковочными местами, планируют возвести школу и детсад.