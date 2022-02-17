Горно-Алтайск, , 09:23 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего ректора Горно-Алтайского государственного университета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге.

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По данным следствия, в 2020 году он незаконно поручил подчинённым внести корректировки в тестовые бланки вступительных экзаменов, благодаря которым в вуз были зачислены 30 абитуриентов, не прошедших отбор. Таким образом, ему удалось искусственно улучшить показатели университета по выполнению госзадания.

Это повлекло за собой необоснованное получение субсидии из федерального бюджета в размере более 4 млн рублей и причинение ущерба государству на эту сумму.

«В результате проделанной следователями регионального следственного управления работы обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный совершенными им преступлениями», — отметили в управлении.

Преступление было выявлено совместными усилиями сотрудников СКР, ФСБ, а также органов прокуратуры. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены прокурору.

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