Берлин, , 09:20 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Хон Сан Су «Фильм новеллиста» (The Novelist's Film) удостоен награды Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Кинофестиваль Rocco Lucia

Известно, что фильм получил «Серебряного медведя» — Гран-при жюри.

Отметим, что южнокорейский режиссер получает «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале третий год подряд. В 2020 году фильм «Женщина, которая убежала» был удостоен «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру, а в 2021 году фильм «Вступление» — «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

Главную награду фестиваля получил фильм испанского режиссера Карлы Симон «Алькаррас».

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 10 по 20 февраля.

Читайте также: Южнокорейский фильм вошёл в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля