Ташкент, , 09:20 — REGNUM При Национальной гвардии Узбекистана создается военно-музыкальный академический лицей. Об этом 17 февраля сообщает Подробно.уз.

Узбекистан Arian Zwegers

По данным журналистов, выпускники лицея получат льготы при поступлении в вузы. Кроме того, в лицее учащимся будет предоставляться бесплатное жилье и питание. Учащихся 1 и 2 курсов обеспечат бесплатным обмундированием, утверждаемым командующим Национальной гвардией.

Обучение в лицее будет вестись по направлению образования «Инструментальное исполнительство духовых и ударных инструментов». При этом, выпускники получат диплом государственного образца, нагрудный знак, им присвоят квалификацию «артист оркестра».

Кроме того, выпускникам лицея при поступлении в высшие военные образовательные учреждения Узбекистана к набранным баллам тестовых испытаний будет предоставляться льгота в виде дополнительных баллов в размере 30 процентов от набранных ими баллов, а при поступлении в другие государственные высшие образовательные учреждения республики — 15 процентов от набранных ими баллов.