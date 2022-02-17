Москва, , 09:19 — REGNUM Первые результаты дополнительного исследования иммуногенности вакцины «Спутник V» опубликованы, сообщает 17 февраля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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В исследовании, которое началось в декабре 2021 года, участвуют около 3 тыс. добровольцев, принявших вакцину около года назад. Выяснилось, что у всех вакцинированных спустя этот период сохранился высокий уровень антител.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из 3 тысяч. У 80% их них уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем.

Уточняется, что BAU — единица измерения связывающих антител. Этот стандарт утвердила Всемирная организация здравоохранения.