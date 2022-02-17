Пекин, , 09:17 — REGNUM В общей сложности 20 000 метеозондов, произведенных китайской компанией, были поставлены 16 африканским странам для метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Отправление Гамбетты на воздушном шаре из Парижа

Рабочая высота китайского зонда на 20% выше, чем у метеозондов, используемых в настоящее время в таких странах, как Бенин и Маврикий, сообщили в компании Zhuzhou Rubber Research & Design Institute Co., Ltd., принадлежащем компании-производителю ChemChina.

Большая высота позволит получать более точные данные о скорости ветра, температуре и влажности, чтобы помочь странам улучшить свои возможности по предотвращению метеорологических катастроф и борьбе с ними, говорится в сообщении компании.

Воздушные шары компании используются для 75% метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы Китая. Продукт также был признан отделом закупок Всемирной метеорологической организации, а также зарубежными метеорологическими исследовательскими институтами, университетами и правительственными ведомствами.

Компания экспортирует более 130 000 воздушных шаров каждый год в более чем 40 стран и регионов, включая Малайзию, Индонезию, Монголию, Индию и Турцию.