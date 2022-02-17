Пермь, 17 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2021 году произошло снижение уровня безработицы в 1,3 раза. Рынок труда столкнулся с дефицитом кадров. Об этом в своем докладе депутатам Заксобрания сообщил министр социального развития региона Павел Фокин.

На заводе

Он отметил, что в 2021 году рынок труда столкнулся с острой нехваткой рабочей силы. Рекрутинговая активность бизнеса была выше, чем в «докоронавирусный» период. Конкуренция за кадры и инфляционные процессы привели к росту заработных плат, а пандемия напомнила работодателям, что люди — их главный ресурс.

В промышленности вакансий за год стало больше, а резюме претендентов меньше, чем в 2020 году. Пандемия усугубила процессы на рынке труда. После падения объемов производства в 2020 году низкооплачиваемые кадры перешли в другие сферы, в частности, в сервисы такси и доставок. Больше всего вакансий — в металлургии и машиностроении. Проблема привлечения и удержания персонала стоит довольно остро.