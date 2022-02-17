Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Переговоры министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и председателя Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра состоялись в Брюсселе. Бурчуладзе рассказал опроцессе трансформации обороны Грузии, сообщает 17 февраля пресс-служба оборонного ведомства.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Грузинский министр также сообщил Бауэру, как при активном сотрудничестве с НАТО и стратегическими союзниками Тбилиси наращивает оборонные возможности. Он рассказал и о создании совместимых с альянсом оборонных сил.

«Министр отметил, что в свете нарастающей военной агрессии России в регионе большое значение имеет твердая позиция НАТО и приверженность принципу открытых дверей», — говорится в сообщении.

Во время разговора Бурчуладзе и Бауэр обратили внимание на участие грузинской стороны в дискуссиях по Чёрному морю и значительную контрибуцию в международные миссии, а также обсудили совместные учения НАТО и Грузии, которые должны состояться в марте. Такие учения станут для Грузии уже третьими по счёту.

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