Роли, США, 17 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» шайбы забросили форварды Александр Барков, Сэм Райнхарт и защитник Аарон Экблад. У «Каролины» точными бросками отметились нападающий Теуво Терявяйнен и защитник Тони Деанджело.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 71 очко. «Каролина» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 68 очками.

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