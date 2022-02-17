Фергана, Узбекистан, 17 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Российская авиакомпания S7 Airlines с 23 февраля запускает новый рейс между Екатеринбургом и Ферганой (Узбекистан). Об этом 17 февраля сообщает Подробно.уз.

manolofranco Самолет

По данным журналистов, рейс запланирован один раз в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров.

Отмечается, что самолет будет вылетать из аэропорта «Кольцово» в 19:25 по московскому времени по средам и прилетать в 00:25 по местному времени (плюс два часа). Продолжительность полета воздушного судна составит три часа.

В настоящее время рейсы в Фергану из Екатеринбурга выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» один раз в неделю по субботам.