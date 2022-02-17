Абакан, , 09:14 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки скончались пять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в правительстве республики, ссылаясь на данные оперштаба.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 60-летняя, 61-летняя, 73-летняя, 74-летняя и 75-летняя женщины.

С начала года в Хакасии скончались 188 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 880 носителей коронавируса, выздоровели 2526 человек.

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