Хасанский район, Приморский край, 17 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного депутата, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Взятка

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Установлено, что в сентябре 2021 года депутат, желая быть избранным председателем муниципального комитета Славянского городского поселения, а также с целью оказания влияния на дальнейшую политическую позицию подкупаемого лица, предложил взятку коллеге. После этого депутат сообщил правоохранителям о поступившем ему предложении идействовал во взаимодействии с оперативниками.

Фигурант в общей сложности предложил взятку в 1 млн рублей, однако его задержали уже после передачи части суммы — 300 тыс. рублей.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на денежные средства обвиняемого в размере более 100 тыс рублей. Он былзаключён под стражу.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия пассажирского транспорта («ВПОПАТ №1») Руслана Самигуллина, ему вменяют статью получение должностным лицом взятки в крупном размере.