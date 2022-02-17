Курган, , 09:13 — REGNUM В Кургане к длительному сроку заключения приговорён организатор подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

Установлено, что гражданин с сентября по ноябрь 2020 года с другим неустановленным лицом наладил в подпольной лаборатории незаконное изготовление синтетического наркотика в целях дальнейшего сбыта в особо крупном размере. По месту нахождения лаборатории изъято более 1,5 кг синтетического наркотика, при личном досмотре гражданина найден наркотик массой 17,68 грамм для личного употребления.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.