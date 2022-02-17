Тирасполь, , 09:13 — REGNUM Молдавии и Приднестровью необходимо возобновить переговоры в формате «5+2». Об этом заявил прибывший в Тирасполь замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе пресс-конференции.

Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой MAXHO

«Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования, которую мы наблюдали в прошлые годы, должна подойти к концу. В этом году мы всё-таки рассчитываем, что работа формата «5+2» и в принципе процесс всеобъемлющего урегулирования возобновится на системной плановой основе», — отметил российский дипломат.

Руденко также пообещал поддержку со стороны Москвы в проведении переговоров. Он заявил, что и в Тирасполе, и в Кишинёве сообщили о готовности возобновить диалог.

Напомним, ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что продолжение работы формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) зависит от молдавской стороны. По его мнению, Кишинёв дважды отложил возобновление диалога, так как предыдущие договорённости, достигнутые в рамках этого формата, были им нарушены.

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