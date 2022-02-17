Первый том избранных писем Си Цзиньпина опубликован в Китае
Пекин, 17 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Первый том избранных писем генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина был опубликован Центральной партийной литературной прессой Китая, передает 16 февраля агентство Синьхуа.
Составленная Институтом партийной истории и литературы Центрального комитета КПК, книга включает 239 писем Си Цзиньпина, который помимо того, что является председателем КНР, также является и председателем Центрального военного совета. Письма были написаны с мая 2013 года по декабрь 2021 года.
В письмах, некоторые из которых были обнародованы впервые, зафиксированы обмены между Си Цзиньпином и официальными лицами и простыми людьми из различных этнических групп и социальных слоев Китая, а также между Си Цзиньпином и политическими лидерами и людьми из всех слоев общества зарубежных стран.