Пекин, 17 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Первый том избранных писем генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина был опубликован Центральной партийной литературной прессой Китая, передает 16 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Составленная Институтом партийной истории и литературы Центрального комитета КПК, книга включает 239 писем Си Цзиньпина, который помимо того, что является председателем КНР, также является и председателем Центрального военного совета. Письма были написаны с мая 2013 года по декабрь 2021 года.

В письмах, некоторые из которых были обнародованы впервые, зафиксированы обмены между Си Цзиньпином и официальными лицами и простыми людьми из различных этнических групп и социальных слоев Китая, а также между Си Цзиньпином и политическими лидерами и людьми из всех слоев общества зарубежных стран.