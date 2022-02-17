Элиста, 17 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении Дмитрия Трапезникова на должность вице-премьера Калмыкии. Документ опубликован на сайте руководителя региона.

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«Назначить Трапезникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Республики Калмыкия», — сказано в указе.

На новом посту Трапезников будет курировать реализацию природного и экологического потенциала Калмыкии, а также привлечение ресурсов для исполнения планов по развитию сельского хозяйства. Кроме того, бывший сити-менеджер Элисты будет держать на контроле проекты в республиканской столице, реализация которых уже была начата.

ИА REGNUM сообщало, что 15 февраля депутаты горсобрания Элисты в ходе внеочередной сессии приняли досрочную отставку сити-менеджера Дмитрия Трапезниковаи объявили конкурс на должность главы администрации столицы Калмыкии.