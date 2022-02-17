Виннипег, Канада, 17 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

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В составе «Виннипега» хет-трик оформил нападающий Марк Шайфли. Ещё по шайбе забросили форварды Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штястны.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились нападающие Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский защитник Дмитрий Куликов. Российский форвард Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 50 очков. «Миннесота» идёт на втором месте в Западной конференции с 63 очками.

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