Москва, 17 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Российские пенсионеры могут сократить выплаты по долгам. В частности, такую возможность даёт статья 207 Гражданского кодекса РФ. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Selfcreation.ru Долги

В беседе с агентством «Прайм» эксперт пояснила, что часть долгов вышедших на пенсию граждан можно списать ещё в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании. Руководствуясь положениями этой статьи, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трёх лет назад.

Читайте также: В 2022 году пенсионеры освобождаются от ряда пошлин и платежей — экономист

Также с июля 2021 года пенсионер, в отношении которого взыскиваются денежные средства, может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума, отметила юрист.

«Предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума», — указала эксперт, добавив, что если на попечении должника находятся иждивенцы, то размер неприкосновенной суммы может быть увеличен.

При этом основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. Ногайлиева напомнила, что провести процедуру банкротства во внесудебном порядке можно в том случае, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей. В противном случае придется обращаться в суд.