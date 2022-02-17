Благовещенск, , 09:20 — REGNUM Благовещенск попал в число десяти городов России, в которых появятся лаборатории международного уровня биологической безопасности. Завершить её строительство в столице Амурской области намерены в 2024 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства региона.

В лаборатории Admobninsk.ru

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Начнётся возведение лаборатории в 2022 году. Её здание будет семиэтажным. Функционировать учреждение будет в составе «Центра гигиены и эпидемиологии» региона. Наличие такой лаборатории главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова назвала важным фактором в контексте развития международных отношений и туризма.

«По поручению президента России Владимира Путина, который в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», до 2024 года на территории РФ будут построены 10 новых лабораторий международного уровня биологической безопасности BSL 3. Одна из них появится в Амурской области», — отметила руководитель управления регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях.