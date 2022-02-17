Чита, 17 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Парламентарии Забайкалья приняли в окончательном чтении закон, в котором обозначены основные понятия, цели и задачи экологического образования, а также полномочия властей региона в этой сфере. Подробности сегодня, 17 февраля, сообщает сайт Забайкальского краевого заксобрания.

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Поводом для разработки законопроекта послужило письмо от Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в котором прокурор указал на ежегодный рост нарушений в сфере охраны природы и предложил депутатам разработать закон об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры.

С учетом рекомендаций природоохранного прокурора, а также мнения забайкальцев, которое было сформировано по итогам социологического опроса, парламентарии приняли решение восполнить пробел в региональном законодательстве. Итогом работы стал базовый краевой закон об экологическом образовании, он вступит в силу в течение десяти дней после официального опубликования.

Его авторами стала межфракционная группа депутатов.

Напомним, в январе 2022 года прокуратура Забайкалья известила о намерении проанализировать опубликованные в интернет-изданиях данные о многочисленных свалках с отходами в Ивано-Арахлейском природном парке.

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