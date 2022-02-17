Саратов, 17 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Саратове следователи проверяют публикацию, размещенную в средствах массовой информации, о нападении собаки на ребенка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

(сс) freegr Злая собака

Бродячая собака 16 февраля напала на ребенка рядом с трамвайной остановкой на улице Соколовой, укусив за руку, говорится в публикации. По факту инцидента с несовершеннолетним организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в поселке Сенной Вольского района Саратовской области стая бродячих собак 14 февраля напала на мальчика. Животные порвали ему одежду, а также укусили за ногу.

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