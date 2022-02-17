Ташкент, 17 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Ташкенте 3−4 марта состоится Международная конференция высокого уровня на тему: «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий (СПД) по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН». Об этом ИА REGNUM сообщили в МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

«Данная конференция организуется в рамках практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой на 75-ой сессии ГА ООН», — сообщил собеседник агентства.

На конференции будут подведены итоги 10-летнего сотрудничества в рамках СПД в Туркестане по реализации ГКТС ООН, состоится обсуждение тенденций и перспектив сотрудничества в области борьбы с терроризмом, будет одобрен обновленный СПД, обсуждены специфичные вопросы, связанные с процессом противодействия терроризму и рассмотрение идеологических, организационных, правовых, психологических и технических аспектов борьбы с терроризмом и другое.