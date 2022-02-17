Джакарта, 17 февраля 2022, 09:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что внедрение вакцинации против коронавируса необходимо ускорить, сообщает Kompas.
«Я хотел бы выразить признательность за проведение вакцинации. Это очень важно, потому что в настоящее время число случаев заражения растет, поэтому необходимо ускорить вакцинацию», — заявил президент, рассматривая вакцинацию в различных регионах Индонезии.
Глава государства пояснил, что в настоящее время запас вакцины от COVID-19 очень велик.
Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство планирует рост экономики в 2023 году в диапазоне 5,3−5,9%.
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