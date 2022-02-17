Джакарта, , 09:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что внедрение вакцинации против коронавируса необходимо ускорить, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

«Я хотел бы выразить признательность за проведение вакцинации. Это очень важно, потому что в настоящее время число случаев заражения растет, поэтому необходимо ускорить вакцинацию», — заявил президент, рассматривая вакцинацию в различных регионах Индонезии.

Глава государства пояснил, что в настоящее время запас вакцины от COVID-19 очень велик.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство планирует рост экономики в 2023 году в диапазоне 5,3−5,9%.

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