Красноярск, , 09:05 — REGNUM В Красноярске продлили меру пресечения в виде заключения под стражу школьнику, подозреваемому в рассылке сообщений о «минировании» школ и детсадов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Дети с смартфоном

Таким образом, подросток 2004 года рождения останется под стражей до мая. Второй подозреваемый по делу предстанет перед судом сегодня, 17 февраля.

Напомним, школьники были задержаны в январе 2022 года. По версии следствия, один из подозреваемых месяцев ранее общался с неизвестными в одной из групп в мессенджере. Затем, пытаясь сорвать контрольную работу, он организовал рассылку ложной информации о минировании городских школ и других организаций.

Читайте также: Задержанные в Красноярске подростки-лжеминёры хотели сорвать контрольную