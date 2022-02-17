Оренбург, 17 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбурге суд продлил срок содержания под стражей фигуранту резонансного дела о поставках продовольствия в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Sledcom.ru Суд

Обвиняемый и его защитник просили об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако получили отказ. Под стражей мужчина проведет еще больше месяца — до 19 марта. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начала 2022 года по делу, связанными с поставками под видом натуральных молочных продуктов дешевых заменителей и их аналогов в детские сады в Оренбуржья, задержаны три человека. Двое мужчина заключены под стражу, женщина (товаровед) отправлена под домашний арест.