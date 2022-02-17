Самара, 17 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Свыше 1,5 млрд рублей в 2021 году выплатили в бюджет Самарской области резиденты технопарка «Жигулевская долина». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по робототехнике в технопарке «Кулибин Про»

Сообщается, что в настоящее время резидентами этой площадки стали 273 инновационных предприятия, которые реализуют 285 проектов. Общее количество рабочих мест, которые создали резиденты этого технопарка, составляет 2180.

Отмечается, что в 2021 году общий объем выручки увеличился на 3,4% и составил 10,8 млрд рублей. В прошлом году предприятия-резиденты заплатили в областной бюджет свыше 1,5 млрд рублей в виде таможенных и налоговых платежей, это на 17,6% больше показателя 2020 года.

«В прошлом году компании, развивающие свой бизнес в нашей экосистеме, бесплатно получили более 1300 различных мер поддержки. «Жигулевская долина» — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий, и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 декабря 2021 года в Самарской области объем инвестиций резидентов индустриальных парков региона превысил 21,5 млрд рублей.