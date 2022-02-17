Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM Не менее 13 женщин погибли и еще три пострадали в результате падения в колодец в северном индийском штате Уттар-Падеш. Об этом 17 февраля сообщает газета The Indian Express.

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По информации источника, трагический инцидент произошел поздно вечером 16 февраля в районе Кушинагар в ходе свадебной церемонии, группа участвующих в которой женщин сидела на крышке колодца. От чрезмерной нагрузки последняя переломилась, в результате чего часть женщин упала в глубокий колодец.

Также уточняется, что 11 женщин умерли на месте и еще две скончались позднее в больнице. Кроме того, указывается, что в настоящее время медики ведут борьбу за жизнь еще трех пострадавших при падении.

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