Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Ульяновской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ, но при этом остаётся выше эпидемического порога. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю, с 7 по 13 февраля, в Ульяновской области заболели ОРВИ и гриппом 22 162 человека. Это на 17,72% меньше по сравнению с предыдущей неделей (с 31 января по 6 февраля).

В то же время недельный показатель заболеваемости был выше эпидемического порога по совокупному населению на 185,4%, в том числе превышение эпидпорога сохраняется среди несовершеннолетних от 15 лет и старше.

В управлении призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в дошкольные образовательные учреждения.

Напомним, что в Ульяновской области продлили дистанционное образование в школах и колледжах до 20 февраля, после чего школьник уходят на наделю на плановые каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области пятые сутки подряд снижается количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки (16 февраля) спад составил 4,02%, лабораторно подтверждено 1383 случая инфицирования.

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