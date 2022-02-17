Новоуральск, Свердловская область, 17 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Жителя Новоуральска Свердловской области будут судить за хранение крупной партии немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сигареты

Следствие установило, что свердловчанин хранил 10 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более трех тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Кроме того, у уральца обнаружили незаконную алкогольную продукцию. На ней присутствовали поддельные федеральные марки. Общая сумма товаров составила более 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Новоуральский городской суд.