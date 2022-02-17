Москва, , 09:01 — REGNUM Московский экспортный центр начал прием заявок от столичных компаний, которые хотят представить свою продукцию и услуги под общим брендом Made in Moscow, на 10 международных выставках в 2022 году, сообщается на портале мэра столицы.

Стенд Made in Russia Фото предоставлено компанией «Экспоконтент»

Международные выставки пройдут по всему миру — в Великобритании, во Франции, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане. Подать заявку предприниматели могут на сайте Московского экспортного центра.

Перечень выставок составлен с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнесменов. Московский экспортный центр полностью финансирует деловую часть, аренду выставочной площади и регистрационный взнос, оборудование стенда и логистику экспонатов и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах дьюти-фри аэропорта «Шереметьево» появятся товары под брендом Made in Moscow.

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