Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM На десятом заседании Ростовской-на-Дону городской думы будет рассмотрена кандидатура Игоря Петрова на должность директора городского департамента имущественно-земельных отношений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат гордумы Павел Кузьмин («Единая Россия»).

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«Сегодня с коллегами слушали доклады к проектам решений из повестки предстоящего 22 февраля заседания городской думы. Анонсирую новое. <…> На должность руководителя ДИЗО главой администрации города предложена кандидатура Игоря Петрова. 38 лет. Работал в СКЖД, в региональном минтранс. С 2019 года — гендиректор АО «Меридиан-Юг» (100% акцией у муниципалитета)», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что в феврале стало известно об отставке главы ДИЗО Александра Безбородых. Исполняющей обязанности руководителя с 9 февраля была назначена Надежда Лунгова.

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