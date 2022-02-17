Калуга, , 09:52 — REGNUM В Калуге суд вынес обвинительный приговор 18-летней местной жительнице. Девушка признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года девушка в переписке с организатором преступной группы в интернет-приложении получила данные о нахождении тайника с наркотиком на Правобережье Калуги, забрала из него 27 пакетов с наркотическим средством, а затем пять из них распространила в разных районах города. После этого калужанка была задержана сотрудниками полиции, которые проверяли информацию о том, что в указанном районе осуществляется сбыт наркотических средств. При задержанной находились еще 22 пакета с наркотиком. При осмотре телефона девушки были получены фотографии с точным описанием уже сделанных закладок. В указанных местах спрятанное наркотическое правоохранителями было обнаружено и изъято.

Виновной назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На момент совершения преступления осужденная не достигла совершеннолетия.

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