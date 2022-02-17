Чита, , 08:58 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Забайкалья после трагедии Домне, где стая собак загрызла семилетнюю девочку, поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным. Судя по официальному сообщению парламентариев, опубликованному 16 февраля, они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.

Бездомная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Помимо этого в соответствующем законопроекте обозначены четыре других принципиальных поправки: полный запрет на возврат бесхозных животных в прежние места обитания; введение обязательной идентификации и учета животных; установление федеральных правил содержания домашних животных (собак и кошек); запрет выгула собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных органами местного самоуправления.

Межфракционная законодательная инициатива парламентариев Забайкалья по решению проблемы безнадзорных собак будет направлена в Госдуму. Соответствующее постановление на заседании регионального парламента принято единогласно.

«Давайте прикинем, куда их размещать — ёмкость приюта при колонии всего тысяча собак. Я хотел бы обратиться к правительству края, надо кратно увеличить строительство питомников. Можно отлавливать, но мест нет и что делать? Не должна собачка возвращаться в среду обитания. Потому что они превратились в диких животных — их надо умерщвлять», — пояснил депутат Сергей Сутурин (КПРФ). Его слова цитирует «Чита.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). По словам губернатора региона Александра Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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