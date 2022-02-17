Артёмовский, Свердловская область, 17 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. На Среднем Урале погасили задолженность перед работниками Артемовской птицефабрики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Зарплату за декабрь 2021 года не получили 410 работников. В результате сумма долга перед подчиненными составила более 6,9 млн рублей.

Прокуратура потребовала от работодателя устранить нарушения. В отношении директора птицефабрики возбудили административное дело за невыплату заработной платы. В результате предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.