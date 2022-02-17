Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве 17 февраля ожидается до четырёх градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Барометр Alan Levine

Синоптики рассказали, что показания барометров в столичном регионе начнут стремительно падать из-за влияния передней части североатлантического циклона «Иления» с центром над акваторией Финского залива. В вечернее время столицу ждут осадки в разной фазе, при этом температура воздуха опередит календарь на полтора месяца.

В Москве, согласно прогнозу, будет облачная погода, вечером мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Подмосковье — до пяти градусов. Ветер в порывах будет достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадёт до 725 мм ртутного столба.