Новобурасский район, , 09:11 — REGNUM В селе Аряш Новобурасского района Саратовской области пятилетний ребенок во время катания с горки выехал на проезжую часть и был травмирован проезжавшим автомобилем. Проводится проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Горка Onf.ru

Ребенок 16 февраля около 16:30 (местное время) катался на пластиковом предмете по накатанной горке, расположенной вдоль автодороги по улице Советской. Во время спуска он выехал на проезжую часть, в результате чего на ребенка был совершен наезд автомобилем. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Саратове девятилетняя девочка каталась на улице Тульской с ледовой горки на тюбинге и получила травмы.

Читайте также: В Саратовской области ребёнок пострадал при катании на тюбинге

Читайте также: В Мурманской области ребёнок, съехав с горки, попал под колёса грузовика