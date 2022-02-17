Астана, 17 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Законопроект о ратифицировании договора между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве одобрил Сенат (верхняя палата парламента) республики. Трансляция заседания 16 февраля велась на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Целью договора является осуществление и развитие военного сотрудничества между Казахстаном и Россией по таким направлениям, как совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность и другие», — указывается в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты казахского парламента.

При этом указанный договор должен быть реализован в течение трех лет в соответствии с программой стратегического партнерства в военной области, включающей в себя цели и задачи военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, а также форму их реализации и сроки выполнения.

Отметим, договор между Россией и Казахстаном был подписан в октябре 2020 года в Нур-Султане и после его реализации действующий договор между двумя странами, заключенный в марте 1994 года, станет утратившим свою силу.