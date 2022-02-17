Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Советском районе Ростова-на-Дону ликвидируют прорыв теплосети на улице Малиновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Monyf Теплосеть

Аварийная ситуация возникла 16 февраля. На месте происшествия работают девять человек и семь единиц спецтехники. На время ремонта параметры теплоснабжения в квартирах жильцов ряда многоквартирных домов снижено.

Предполагается, что коммунальная авария будет ликвидирована к полудню 17 февраля.