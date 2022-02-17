Хабаровск, 17 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Хабаровске осуждён 65-летний местный житель за заведомо ложную информацию об опасности на четырех вышках связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Вышка сотовой связи

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В ходе следствия установлено, что в июле 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на телефон единой диспетчерской службы и сообщил, что вышки связи в Хабаровске, Еврейской автономной области и Хабаровском районе заминированы.

В ходе проверки информация оказалась ложной.

Полиция оперативно задержала лжеминёра — на допросе свой поступок он объяснил недовольством ценовой политикой провайдера.

Подсудимый дал признательные показания. На время следствия и суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре пойдёт под суд 17-летний местный житель, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, создающем опасность гибели людей, совершенном из хулиганских побуждений.