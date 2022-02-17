Душанбе, , 08:54 — REGNUM На 57-м году жизни скончался народный артист Таджикистана, комический актер Аловуддин Абдуллоев. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Траур

Трагедия произошла сегодня, 17 февраля, в Бохтаре.

Отмечается, что причина смерти артиста пока не известна.

Аловуддин Абдуллоев в январе 2019 года был назначен начальником Управления культуры Хатлонской области. До этого он многие годы возглавлял театр музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова Хатлонской области в городе Бохтар.

Он был известен как режиссер документальных фильмов, актер, но большую популярность завоевал благодаря своей сатире.