Пермь, 17 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Пермском крае за 2021 год выдано почти 43 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в общей сложности на более чем 93 млрд рублей. Объемы этого вида кредитования растут. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Ипотека

По сравнению с 2020 годом количество ипотечных договоров увеличилось на 5%, а объем выдачи ипотеки — на 20%. В общей структуре розничного кредитования на ИЖК приходится почти 25%.

За год ипотечный портфель банков вырос на 23% и на 1 января 2022 года превысил 193 млрд рублей. Средний размер кредита на покупку жилья составил 2,2 млн рублей. За год этот показатель увеличился на 15%, а средний срок ипотеки — с 18 лет до 21 года. Специалисты отмечают незначительный рост средневзвешенной ставки по ИЖК — с 7,5% до 7,9%.