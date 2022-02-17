Тоджинский район, Тыва, 17 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 16 февраля на территории Тувы зарегистрировано очередной землетрясение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло в 16:12. Эпицентр находился в 140 км юго-восточнее села Адыр-Кежиг Тоджинского района на глубине 15 км.

Как отмечается, местные жители колебания земной поверхности не почувствовали. Сотрудники ведомства обследовали три социально-значимых объекта, все они функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, в 4 км восточнее села Арыг-Бажы Улуг-Хемского района были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.