Москва, 17 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В России могут ужесточить правила получения пособия по безработице. Изменить порядок выплат предлагает Министерство труда и социальной защиты РФ. Это обозначено в концепции новой редакции закона «О занятости населения», разработанной ведомством и уже представленной на заседании рабочей группы при комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщает РБК.

Александр Торопов Ярославская служба занятости

«Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учёт в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными», — отмечает издание.

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При этом если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие. Напомним, в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы.

Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 792 рублей, минимальный — остался на уровне 1500 рублей (в 2020 году на фоне пандемического кризиса он временно повышался до 4500 рублей). При этом сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца выплаты составляют 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

В январе лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил существенно увеличить размер пособия по безработице. Также предлагается проводить обязательную ежегодную индексацию пособий по безработице на величину не менее прогнозируемого уровня инфляции, заложенную при формировании федерального бюджета на следующий год. Сейчас размер индексации устанавливается правительством РФ.