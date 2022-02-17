Ташкент, , 08:50 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана отменило февральские каникулы для первоклассников. Об этом 17 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на сообщение министерства.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что каникулы для детей отменены в связи с тем, что в текущем году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января.

«Дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет», — говорится в сообщении министерства.

Февральские каникулы в Узбекистане были введены в 2018 году только для первоклашек. Их даты определялись самостоятельно администрациями школ.