Ташкент, 17 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Министерство народного образования Узбекистана отменило февральские каникулы для первоклассников. Об этом 17 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на сообщение министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Отмечается, что каникулы для детей отменены в связи с тем, что в текущем году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января.

«Дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет», — говорится в сообщении министерства.

Февральские каникулы в Узбекистане были введены в 2018 году только для первоклашек. Их даты определялись самостоятельно администрациями школ.