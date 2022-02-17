Москва, 17 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В 2022 году компании из Москвы при поддержке городских властей смогут принять участие в 10 международных выставках. Об этом 17 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

Московские организации смогут представить свою продукцию в Великобритании, во Франции, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане. Помощь в этом им окажет Московский экспортный центр.

«Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется правительством Москвы с 2017 года. За пять лет её участниками стали более 1,3 тысячи столичных компаний», — сказала Сергунина.