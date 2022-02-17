Москва, 17 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Москве Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ разработал онлайн курс для начинающих предпринимательниц, сообщается на портале мэра столицы.

Agency-kaluga Малый бизнес

Онлайн-курс для женщин называется «Я купила бизнес/франшизу: что мне делать дальше?» и начнется с 21 февраля. Обучения проводится бесплатно, но нужно зарегистрироваться. Цикл лекций входит в программу проекта «Мама онлайн»

Участницы курса узнают, что такое франшиза и в каких случаях готовый бизнес интереснее этой модели. А также им расскажут, как выбрать модель ведения бизнеса и дадут советы, как правильно открыть свое дело.

ИА REGNUM сообщало ранее, в ноября 2021 года в «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» открылся онлайн-курс по креативному бизнесу для самозанятых мам.

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